A Lei 14.260/2003, denominada Lei Orgânica do IPVA, bem como a Resolução da Secretaria da Fazenda nº 135/2021, do Estado do Paraná (PR), trazem a possibilidade de exclusão do crédito tributário a ser feito após o reconhecimento de que o proprietário ou o empossado do veículo automotor é pessoa com deficiência física, visual, mental ou portador de Síndrome de Down ou autista.

Nesses casos, há também de ser isento se a posse ou propriedade for do representante legal das pessoas que apresentem a condição acima. Entretanto, é apenas um veículo a ser beneficiado e não pode passar de 155 cavalos de potência. Além disso, o proprietário, possuidor e representante legal não podem estar inscritos no CADIN e o veículo beneficiado não pode ter comunicação de venda anterior ao pedido. Isso ocorre no Paraná, mas bem que poderia se estender a outros estados, não é mesmo?