Isenção de custas

Dídimo Heleno

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, da qual faz parte o Tocantins, reconheceu, por sua 7ª Turma, que o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas não pode ser cobrado pelo Cartório do 2º Ofício de Notas de Manaus (AM) por uma lavratura de escritura pública de compra e venda de seu imóvel, abrindo importante…