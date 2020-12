Dídimo Heleno

Para o Tribunal Regional da 3ª Região a cobrança de anuidade da OAB São Paulo a um advogado que completou 70 anos de idade e 30 anos de contribuição à entidade deve ser suspensa. Para a Corte, o causídico atendeu aos requisitos do Provimento 111/06 do Conselho Federal da OAB, o qual regulamenta a isenção das contribuições. Também foi observado o Estatuto do Idoso, que determina o marco temporal mais benéfico.

O desembargador federal Souza Ribeiro disse que, “uma vez tendo, portanto, o advogado completado 70 anos de idade e, cumulativamente, 30 anos de contribuição à OAB, faz jus à isenção pleiteada, a partir do cumprimento de tais requisitos – momento este em que se perfaz, pois, o direito oral em discussão. A OAB deve prezar pela proteção ao advogado que trabalhou durante anos, geralmente durante toda sua vida profissional, motivo pelo qual merece atenção, sobretudo, quanto a seus direitos e prerrogativas”, lecionou. (Processo 0000209-81.2014.4.03.6135).