Segundo o artigo 718 das Normas Judiciais da Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), a intimação do acórdão pode ser efetivada quando a súmula de julgamento for publicada no Diário da Justiça Eletrônico e quando esse documento for lido na própria sessão, iniciando daí a contagem do prazo para a interposição do recurso.

Por conta disso, o TJSP deixou de analisar embargos de declaração apresentados por uma empresa de fretamento de ônibus. Aplicando as normas da Corregedoria, a Corte considerou que os advogados foram intimados do acórdão na própria sessão de julgamento, embora essa regra não seja prevista no Código de Processo Civil.

O relator disse que os advogados estavam presentes na sessão por meio da modalidade on line e até fizeram sustentação oral. No momento, o voto foi lido e os demais julgadores acompanharam, tendo sido divulgada a súmula de julgamento e, no mesmo dia, o acórdão foi finalizado e disponibilizado nos autos. A partir, disso os cinco dias para a oposição dos embargos começaram a ser contados. (Processo nº 1004314-54.2021.8.26.0642).