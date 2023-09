Dídimo Heleno

Foi determinada a prisão preventiva de uma mulher de 73 anos por supostamente ter praticado crimes contra a honra por meio da internet. Em julgamento de habeas corpus o Supremo Tribunal Federal entendeu que não houve no juízo de origem a justificação adequada das cautelares diversas da prisão, não tendo sido comprovada a necessidade da adoção da medida mais gravosa, nos termos da lei.

Ao acolher o parecer da Procuradoria Geral da República, o ministro Cristiano Zanin votou pela possibilidade de conversão da preventiva na restrição de acesso da acusada à internet, considerando-se que a blogueira é pessoa maior de 70 anos e cometeu o crime de forma virtual, sem violência ou grave ameaça.

Essa decisão levou em conta outros casos similares, em que a internet é o instrumento utilizado para a prática do crime contra a honra. Nesses casos, a jurisprudência predominante tem admitido a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere, proibindo total ou parcialmente o acesso do réu à internet ou a determinadas redes sociais e outros provedores de conteúdo, como o Youtube.