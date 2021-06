Interceptação de petição

Dídimo Heleno

O ministro Marco Aurélio do STF será o próximo a se aposentar e isso ocorrerá no próximo mês de julho. Ele sempre foi conhecido por posições peculiares, tendo até adquirido o apelido de “ministro do voto vencido”. Na última semana o magistrado, com sua verve única, acusou o presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Fux, de “interceptar” petição de…