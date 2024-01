Como diz o cientista brasileiro Miguel Nicolelis, a inteligência nem é inteligente e muito menos artificial, mas o Tribunal Superior Eleitoral divulgou minutas das resoluções para as eleições municipais deste ano e os dez textos serão submetidos a audiências públicas entre os dias 23 e 25 deste mês. Segundo consta, o uso da inteligência artificial na propaganda eleitoral só poderá ser autorizado se houver a divulgação “explícita e destacada” de que o conteúdo foi “fabricado ou manipulado e qual tecnologia foi utilizada”. Ou seja, será permitido o uso de IA.

Para quem deseja participar das audiências públicas, deve enviar proposta por meio do formulário eletrônico que está disponibilizado no Portal do TSE até às 23h59 do dia 19 deste mês e, no mesmo documento, é possível fazer a inscrição para o uso da palavra no evento. A lista de inscrições deferidas será divulgada no Portal do TSE no dia 22 de janeiro.