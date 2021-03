Dídimo Heleno

Para o Superior Tribunal de Justiça o princípio da insignificância está diretamente relacionado às circunstâncias do flagrante. Esse entendimento foi o que serviu de pilar à Corte para não conhecer de habeas corpus impetrado por um réu condenado por posse de acessório e munição de uso permitido. Consta que ele tinha em casa cinco carregadores e um cartucho deflagrado.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que o crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003 (registro, posse e comercialização de arma de fogo) é de perigo abstrato, sendo desnecessário saber a lesividade concreta da conduta de portar acessório ou munição, uma vez que o que se protege é a segurança pública e a paz social.

Em casos assim o STJ tem acompanhado a linha do STF e aplicado o princípio da insignificância, mas nesse caso específico, em que se tratava de busca e apreensão no contexto de cumprimento de mandado expedido pelo Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher, em processo que apura o delito de ameaça, tal princípio não foi acatado.

O relator, ministro Ribeiro Dantas, disse que “para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático. Inviável, portanto, o reconhecimento da atipicidade material do delito de posse ilegal de acessório de arma de uso permitido, pela aplicação do princípio da insignificância, em razão do contexto fático da conduta delitiva”.