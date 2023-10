Sobre o inquérito que apurava a conduta do ex-jogador Paulo Roberto Falcão, o Falcão do Internacional, do Roma e da Seleção Brasileira, o Ministério Público requereu o seu arquivamento, entendendo que “nem todo contato físico pode ser interpretado como ato libidinoso”.

O juiz do caso disse o seguinte: “Não há no presente feito indícios de ocorrência de ilícito penal, de modo a justificar o prosseguimento destes autos, não sendo possível concluir que o investigado tenha praticado em face da vítima ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, fato típico este descrito no artigo 215-A do Código Penal (importunação sexual)”.

Falcão havia sido acusado pela recepcionista de um flat de importuná-la sexualmente, ocasião em que ele era coordenador esportivo do Santos e residia no local onde teria acontecido o fato. A mulher, de 26 anos, disse que o ex-jogador, a pretexto de visualizar um monitor com imagens de câmeras de segurança entrou na área restrita a funcionários e “roçou” o pênis no braço dela.

Falcão negou a acusação desde o início e disse que jamais teve a intenção de praticar qualquer ato libidinoso. As imagens foram fornecidas pelo flat, captadas por uma câmera da recepção e a conclusão foi a de que não houve delito. “O Ministério Público do Estado de São Paulo acredita que ela não mentiu à autoridade policial, mas certamente interpretou o fato de uma forma ofensiva, mas que não pode ser tido como o crime do artigo 215-A do Código Penal. O tipo penal exige que o autor realize contra a vítima um contato que constitua ato libidinoso, e não um mero contato físico, ainda que inapropriado. Mas não é só isso. A Teoria Finalista da Ação exige o elemento subjetivo, isto é, a atuação finalisticamente dirigida à realização do tipo penal. Nesse caso, o tipo penal exige a atuação com o objetivo de satisfazer a própria libido”.

O juiz, por fim, finalizou: “Em que pese a aproximação inadvertida do investigado junto à vítima, em local onde somente as pessoas que trabalham no condomínio, onde ele residia, deveriam ter acesso, ressalto que tal contato, ainda que tenha acontecido, não é capaz de ser caracterizado como fato típico previsto no artigo 215-A do Código Penal”. (Processo 1521817-09.2023.8.26.0562).