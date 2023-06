Dídimo Heleno

Cuidado com os termos homofóbicos, pois ainda que a injúria relacionada à orientação sexual não esteja tipificada, é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como forma de racismo em sua dimensão social. Portanto, tais expressões constituem crimes de ação penal pública, tendo como titular o Ministério Público.

Foi com esse entendimento que o TJSP deu provimento a um recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público e recebeu denúncia de um homem que teria injuriado um casal de mulheres com palavras homofóbicas em junho de 2022. Segundo a denúncia, ele segurou uma delas pelo braço para dizer: “Vem aqui que eu vou te ensinar a ser mulher, suas sapatões”. Imputou-se a ele o crime do art. 140, parágrafo 3º, do Código Penal.

O juiz singular José Romano Lucarini, da 1ª Vara Criminal de Santos (SP) havia rejeitado a denúncia sob o argumento de carência de pressuposto processual (art. 395, II, do Código de Processo Penal). Para ele, trata-se de crime de ação privada, não sendo parte legítima o Ministério Público.

Contudo, essa questão já foi enfrentada pelo STF em 13 de junho de 2019, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 26 (ADO), do Distrito Federal, e do Mandado de Injunção 4.733 (MI), igualmente do Distrito Federal.

Segundo a ADO e o MI, “as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716, de 08/01/1989”.

Para a Suprema Corte, “o conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além de aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos, pois resulta, enquanto manifestação de poder, de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação política, à subjugação social e à negação da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem grupo vulnerável (LGBTI+) e por não pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia em uma dada estrutura social, são considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais do ordenamento jurídico”. (Rese 0012439-40.2022.8.26.0562).