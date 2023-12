Uma agropecuária de Vila Bela Santíssima Trindade, no Mato Grosso, pagará indenização no valor de R$ 50 mil à mãe de um vaqueiro que foi atingido por um raio e teve morte instantânea. A empresa alegou se tratar de caso fortuito, mas o Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso e entendeu ter havido negligência do capataz da fazenda, já que este deveria ter suspendido as atividades durante a tempestade.

O vaqueiro morreu um dia após ser contratado, em janeiro de 2019. Ele estava montado a cavalo e o animal também morreu no momento da descarga elétrica. Em 2021 o TRT da 23ª Região confirmou a sentença condenando a agropecuária, entendendo que o ambiente de trabalho, naquelas condições, estava perigoso, tendo em vista a previsibilidade de queda de raios. O TST manteve a condenação.