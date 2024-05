A família do menino Miguel, que caiu do apartamento localizado no centro do Recife (PE), no ano de 2020, será indenizada pelo ex-prefeito de Tamandaré (PE), Sergio Hacker, e sua esposa Sari Corte Real, proprietários do imóvel. O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região reduziu o valor, que era de R$ 2 milhões, para R$ 1 milhão, por entender que era excessivo.

A mãe e a vó do menino ingressaram com a ação e, no momento do acidente, trabalhavam como empregadas domésticas no apartamento dos réus durante a pandemia da Covid-19. A relatora entendeu que o fato ocorreu por conta da relação de trabalho entre as autoras e os patrões.

No momento do acidente a mãe do garoto estava passeando com o cachorro dos réus e o seu filho, então com cinco anos, ficou em casa com a patroa, pois as creches estavam fechadas por conta do lockdown. A criança usou o elevador, tendo se acidentado e morrido. Houve também condenação de R$ 20 mil reais ao casal, por fraude contratual, uma vez que as empregadas estavam registradas como funcionárias da prefeitura de Tamandaré, onde o patrão era prefeito, além de R$ 5 mil para cada um dos réus porque as empregadas estavam trabalhando durante a pandemia. (Processo 0000459-07.2022.5.06.0012).