O Tribunal de Justiça do Amazonas condenou o Estado do Amazonas a indenizar uma mãe que teve filha com paralisia cerebral depois que a equipe médica insistiu no parto normal, ainda que houvesse recomendação de cesária. A Corte entendeu que houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar durante o parto, o que resultou em danos à saúde do bebê.

A mãe passou por um parto prolongado na rede pública de saúde e, como consequência, a criança desenvolveu paralisia cerebral e epilepsia, o que foi confirmado por laudo médico que atestou incapacidade permanente do bebê, além da relação das patologias com o atendimento inadequado no hospital.

O Estado foi condenado a pagar R$ 30 mil por danos morais na primeira instância. Em grau de recurso, a relatora do caso disse que diante da documentação acostada ficou patente a conduta comissiva/omissiva do ente público, resultando em falha na execução das manobras de parto vaginal, cuja evolução não foi devidamente monitorada, o que resultou na ausência de oxigenação do cérebro do nascituro, acabando por causar a paralisia cerebral.

A Corte resolveu aumentar o valor indenizatório para R$ 100 mil para a mãe e R$ 200 mil para a criança, devido à gravidade do caso e as sequelas permanentes da menor. Assim, o colegiado, seguindo o voto da relatora, determinou que a família receba R$ 300 mil por danos morais e pensão vitalícia no valor de três salários-mínimos mensais. (Processo 0626277-57.2016.8.04.0001).