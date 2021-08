Indenização por morte de filho

Dídimo Heleno

No último dia 3 o juiz José Eustáquio de Melo Júnior, atuando pelo Núcleo de Apoio às Comarcas (NACOM/Palmas) condenou a Casa de Caridade Dom Orione ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 100 mil reais, sendo 50 mil para a mulher e 50 mil para o marido cujo filho morreu pouco tempo depois do parto. Consta que…