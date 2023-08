Dídimo Heleno

O Hospital Sírio-Libanês teve condenação mantida em segunda instância relativa a danos morais no valor de R$ 969,6 mil, além de danos materiais, que deverão ser pagos aos pais de um bebê de 1 ano e 28 dias de idade que morreu no centro médico do nosocômio em 2018. Os genitores dizem que houve erro médico durante o atendimento à criança, diagnosticada com a denominada “Doença Granulomatosa Crônica”, um distúrbio de origem genética.

Os pais do bebê acionaram a Justiça e acusaram dois médicos do Sírio-Libanês de negligência, imprudência e imperícia, por terem deixado de prestar a atenção devida e o socorro em tempo hábil. Em contestação o hospital e os médicos argumentaram que a morte da criança se deu em razão da doença de base que sofria e que agiram com “escorreita prestação de serviços”.

Consta do processo que o bebê chegou ao hospital sem apresentar qualquer tipo de crise e o seu estado de saúde poderia ser considerado excelente. Ela foi direcionada a uma bateria de novos exames, os quais não indicaram qualquer outra enfermidade, além da doença de base, tendo sido submetido ao tratamento de quimioterapia, o que estava previsto para durar 8 dias.

Contudo, no primeiro dia de tratamento a criança apresentou dores abdominais fortes, se contorcendo no colo dos pais. De acordo com familiares, a médica não estava acompanhando o bebê, sendo informada por telefone pela equipe de enfermagem, receitando a aplicação de Buscopan. Mesmo assim as dores continuaram, tendo a médica receitado a aplicação de morfina.

As dores continuaram e foi determinada novamente a aplicação de morfina. A mãe, desesperada, pediu em prantos para que houvesse avaliação médica ao seu filho, uma vez que ele apresentava “choro fraco, palidez intensa e rash em tronco e dorso”. A enfermeira, diante desse quadro, chamou o médico plantonista da UTI, mas não houve tempo, vez que a criança sofreu uma parada cardiorrespiratória, sendo revertida pela equipe médica. Ele sofreu outra parada e novamente foi reanimado.

Após ser encaminhado para a UTI para cirurgia pediátrica e ultrassonografia de abdômen, o bebê sofreu uma terceira parada cardiorrespiratória e um sangramento por cânula orotraqueal, sendo reanimado mais uma vez. Porém, não resistiu e veio a falecer. “É estarrecedora a conduta da médica diante dos sintomas apresentados pelo menor, principalmente considerando que o procedimento pelo qual a criança estava sendo submetida era delicado, bem como o fato de que a doença de base, por si só, já aumentava as chances de dano intestinal”, observou Hertha Oliveira, desembargadora-relatora.

A indenização de R$ 969,6 mil, valor que ainda será acrescido de juros e correção monetária, é relativo a 400 salários mínimos para cada genitor na data sentença em primeira instância — o julgamento da ação ocorreu em 2022, quando o valor do salário mínimo era de R$ 1.212. Na sentença de primeiro grau, a juíza havia estabelecido 500 salários mínimos para cada um dos requerentes. A desembargadora Hertha Oliveira, no entanto, reduziu a indenização por estar “acima do adotado por este Tribunal de Justiça em casos que envolvem a indenização moral por morte”.

Em primeira instância a sentença da juíza Thania Cardin foi incisiva ao afirmar que os pais da criança suportaram um quadro de dor inigualável. “A ninguém se deseja assistir ao sofrimento do filho. Incontáveis são os adjetivos para o que experienciaram os pais durante tais horas de tortura”, disse a magistrada. Só quem já passou por tão traumática experiência de ver o próprio filho lutando pela vida sabe a angústia que se sente.

A desembargadora também manteve a decisão de que o hospital deverá ressarcir os pais por despesas com tratamentos psicológicos. No entanto, retirou a obrigação de publicar um pedido de desculpas, assim como de pagar os honorários do advogado contratado pela família. Em nota, o Hospital Sírio-Libanês diz que “expressa votos de pesar e se solidariza com a família de Pedro Assis Cândido. Uma vez que o caso segue tramitando na Justiça, em respeito a todos os envolvidos e ao rito processual, o hospital não comentará sobre seu andamento”. (Processo 1113584-92.2018.8.26.0100).