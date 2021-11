Indenização por falta de peixe

Dídimo Heleno

As mineradoras responsáveis pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana (MG) no ano de 2015 terão de pagar a um pescador o valor de R$ 1,5 salário-mínimo mensal até que se comprove a recuperação da “ictiofauna” (conjunto de peixes) do Rio Doce, local onde a atividade do homem ficou comprometida em razão do desastre ambiental.

A…