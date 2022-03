Dídimo Heleno

O empresário João Dorileo Leal, dono do Grupo Gazeta Comunicações, ingressou com ação indenizatória em desfavor do ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa e pede como compensação por danos morais o valor de R$ 200 mil. Ele alega que teve a sua imagem, honra e reputação maculadas porque foi delatado pelo…