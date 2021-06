Indenização e morte por Covid

Dídimo Heleno

A Justiça do Trabalho começa a julgar os primeiros casos referentes às indenizações por mortes decorrentes da Covid-19. Em um caso recente a família de uma vítima da referida doença teve negado o pedido indenizatório em razão do falecimento do trabalhador. Essa ação foi proposta por familiares de um porteiro contratado por uma empresa de vigilância de…