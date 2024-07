O 7º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de São Luís (MA) condenou uma operadora de plano de saúde a indenizar uma gestante por danos morais ao não permitir a disponibilização de enfermeiro obstetra e por conta da ausência de reembolso das despesas com um profissional contratada por ela.

A mulher estava grávida com parto previsto para dezembro de 2023, tendo entrado em contato com a operadora do plano de saúde em outubro do mesmo ano, quando solicitou o enfermeiro obstetra para acompanhamento e consultas, conforme recomendação médica. A operadora informou que não havia profissionais credenciados, mas posteriormente autorizou o reembolso integral das despesas.

Assim, a gestante contratou uma enfermeira obstetra por conta própria, mas quando solicitou o reembolso, o plano de saúde se negou a fazê-lo, alegando que as despesas diziam respeito a serviços prestados em ambiente domiciliar, e não hospitalar. Ajuíza do caso disse que não há essa especificação dentro das regras da Agência Nacional de Saúde (ANS). Foi determinado, então, o reembolso de dois mil reais pelas despesas com a enfermeira, além do pagamento de quatro mil reais por danos morais.