O promotor de Justiça Breno Simonassi, que é um dos concorrentes à vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Tocantins pelo Quinto Constitucional, cuja formação da lista sêxtupla pelo Conselho Superior do Ministério Público Tocantinense deverá acontecer no próximo dia 17, apresentou ontem algumas impugnações.

A primeira diz respeito à candidatura do promotor Luciano Cesar Casaroti. Simonassi alega que os pedidos de impugnação das candidaturas dos colegas não tem “o condão de diminuir a importância do candidato para a instituição”, mas que apenas se refere a questões técnicas.

Um dos pontos elencados pelo promotor diz respeito à ausência de tempo efetivo trabalho na carreira por parte do promotor Casaroti. Simonassi alega que ele, embora possua mais de dez anos de posse, esteve à frente da Associação do Ministério Público do Tocantins por seis anos, daí não teria a década exigida de efetivo exercício.

Outro ponto trazido no pedido de impugnação da candidatura de Casaroti é que ele estaria impossibilitado de concorrer porque participou na “deflagração do processo eleitoral” enquanto procurador-geral de Justiça e membro nato do Conselho Superior, inclusive na elaboração do edital do certame.

A última alegação é no sentido de que na condição de procurador-geral de Justiça Casaroti não poderia concorrer, até porque, com o início do processo eleitoral e com o afastamento do procurador José Demóstenes para concorrer a uma vaga no Quinto, foi alçado ao posto de subprocurador-geral de Justiça o promotor Abel Leal, que era o chefe de gabinete do candidato Luciano Casaroti na Procuradoria-Geral.

Breno Simonassi alega, ainda, que o promotor Abel, que era chefe de gabinete, agora subprocurador-geral, terá direito a um dos cinco votos para a escolha da lista sêxtupla. E assevera: “Por mais probo que se presuma, não se pode permitir que o Promotor Abel presida o Conselho, pelos princípios da moralidade e impessoalidade, tratando-se de claro abuso de poder político”. No mesmo ato, pede, além da impugnação da candidatura do promotor Luciano Cesar Casaroti, a instauração de incidente de suspeição/impedimento do subprocurador Abel para presidir o Conselho Superior.

Simonassi também pede a impugnação da candidatura da procuradora Maria Cotinha Bezerra Pereira em razão de sua participação na “deflagração do processo eleitoral”, o que acabaria por ferir os princípios da moralidade e impessoalidade, uma vez que a candidata “como então membro do Conselho Superior do MPTO, participou da edição do Edital nº 001/2023/CSMP, que iniciou e definiu as regras do processo de formação da lista destinada ao preenchimento da vaga para o cargo de Desembargador do TJTO”.

Pelos mesmos motivos que pediu a impugnação da candidatura da procuradora Maria Cotinha, o promotor Breno Simonassi também requereu a do procurador José Demóstenes de Abreu. Em todos os pedidos formulados o referido impugnante requereu “inscrição para sustentação oral na Sessão que julgará as impugnações.