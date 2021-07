Improbidade e sociedade

Dídimo Heleno

Ao julgar o Agravo de Instrumento nº 0006665-98.2019.8.27.9100, a desembargadora Ângela Prudente, do Tribunal de Justiça do Tocantins entendeu que para que seja realizado o juízo negativo de admissibilidade na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa é preciso que haja comprovação segura de uma das hipóteses do artigo 17, § 8º, da Lei…