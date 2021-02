Dídimo Heleno

Cristina Serra, jornalista da Folha de S. Paulo, disse que a imprensa “comprou” o projeto de poder vendido pelos integrantes do Ministério Público Federal do Paraná com relação à Operação Lava Jato. “Quando eu falo da imprensa, na verdade eu estou falando quase sempre das empresas, das posições que elas…