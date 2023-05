Dídimo Heleno

Jorge Viana, ex-senador e ex-governador do Acre, tomou posse no cargo de presidente da Agência de Promoção de Exportações do Brasil (Apex-Brasil), mas foi impedido pela juíza Diana Wanderlei, da 5ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal. E sabe por quê? Porque o homem não domina a língua inglesa. Ele, segundo a julgadora, não preencheu os requisitos mínimos no ato da posse, conforme o regimento jurídico vigente à época, não tendo comprovado a fluência no idioma de Shakespeare.

A juíza, então, concedeu 45 dias para que o político comprove “fluência de inglês em nível avançado, delimitada em conversação de negócios (business english)”. Caso ele apresente essa prova a sua volta ao cargo estará garantida. A magistrada está de brincadeira, não é mesmo? Se o homem não dominou até agora o inglês, como irá fazê-lo, em estágio avançado, em meros 45 dias? No máximo irá falar como o douto Joel Santana, lendário técnico de futebol, que desenvolveu um linguajar próprio quando se expressa nessa língua, mesclando com termos do vernáculo.

Essa decisão liminar foi emitida a pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que também questionou a aprovação de uma resolução do Conselho Deliberativo do órgão que permitiu a posse de Jorge Viana sem apresentar a referida comprovação. A mudança ocorreu em 22 de março, três meses após a sua posse. A magistrada suspendeu a Resolução CDA nº 07/2023 da Apex-Brasil “na parte em que revogou o inciso IV, § 40, do art. 23 do Estatuto Social da Apex-Brasil, no item que excluiu o requisito essencial para a ocupação do cargo de Presidente a ‘fluência de inglês em nível avançado’”.

Disse a juíza que para o ex-governador voltar ao cargo serão aceitos “certificados de instituição privada com autorização de funcionamento no país para ministrar idioma em inglês; com olhar atento às novas formas de ensino por profissional autônomo em plataformas on-line, declaração de dois profissionais renomados no ensino do idioma, acostando, neste caso, os respectivos currículos profissionais”. A compreensiva magistrada também abriu a possibilidade de se acrescentar aos autos vídeos de palestras ou reuniões na Apex demonstrando habilidade no idioma. Lascou!

Em nota, a Advocacia-Geral da União disse que ira recorrer, informando que “ingressará em caráter de urgência com recurso junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) com o objetivo de obter a suspensão da decisão liminar que declarou nula a posse do ex-senador Jorge Viana no cargo de presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil)”.

Para a AGU o estatuto da agência vigente à época da nomeação de Viana estabelecia como requisito para ocupação do cargo uma das seguintes possibilidades: 1) fluência ou nível avançado no idioma inglês, comprovados por certificado de proficiência ou certificado de conclusão de curso; 2) experiência internacional (residência, trabalho ou estudo) por período de um ano; 3) experiência profissional no Brasil de, no mínimo, dois anos, que tenha exigido o conhecimento e a utilização do idioma no desempenho das atribuições”.

Mas a AGU continua: “Igualmente, os autores não atenderam a requisitos processuais essenciais à propositura da ação. Tampouco comprovaram o efetivo prejuízo causado pelo ato de nomeação. A AGU demonstrará ao TRF 1 a necessidade de declarar a improcedência dos pedidos veiculados na ação popular e determinar o retorno imediato de Viana à presidência da Apex-Brasil”. Para evitar todo esse constrangimento, não seria melhor arrumar outra coisa para Viana fazer? Algo que exija apenas o português, de preferência.