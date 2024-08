Um grupo de partidos da oposição ao governo atual planeja utilizar o depoimento de Elon Musk diante da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados com o objetivo de pedir o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

O depoimento do dono da plataforma X, antigo Twitter, tem como pauta a liberdade de expressão, o que foi tema de recentes confrontos entre Musk e Moraes. A oposição não conta com os 54 votos necessários no Senado para iniciar oficialmente um processo como esse, o que corresponde a dois terços da Casa, mas os parlamentares opositores acreditam que com as referidas declarações poderão angariar o apoio que necessitam.

Deputados como Marcel Van Hattem criticam o ministro por suas decisões judiciais, que para ele violam garantias individuais e configuram forma de censura, em especial no que diz respeito ao bloqueio de contas nas redes sociais e outras medidas contra aqueles que criticam o governo. A oposição aposta que outras decisões que serão divulgadas pela imprensa até a data do depoimento de Musk poderão mobilizar a opinião pública e convencer mais parlamentares.