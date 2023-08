Dídimo Heleno



Com a reforma tributária haverá inevitavelmente impactos na vida de todos. Em reportagem de Danielly Fernandes para o site jurídico Jota, ela nos conta que a tributação sobre o consumo no Brasil ocorrerá com a substituição de cinco impostos (ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins) por dois Impostos de Valor Agregado (IBS e CBS), além de um Imposto Seletivo.

Para a cesta básica o relator da PEC na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), zerou a alíquota de tributos para tais produtos, ou seja, serão livres de IBS e CBS. A lista de itens que farão parte da cesta básica será definida posteriormente por lei complementar. Especialistas dizem que as medidas deverão baratear os produtos, mas o cálculo sobre o impacto final só poderá ser feito quando a PEC entrar em vigor.

Para saúde e medicamentos a proposta prevê um regime diferenciado. A alíquota será reduzida em 60% para remédios e cuidados básicos à saúde menstrual. Para o tratamento de doenças graves, como o câncer, a alíquota será zerada. O preço dos cosméticos também pode sofrer mudanças com a reforma tributária.

Em relação aos serviços, a reforma tributária poderá torná-los mais caros, isso porque o setor, sem cadeia produtiva longa, se beneficiará menos de créditos tributários. O texto da reforma não define uma alíquota para os IVAs, mas a expectativa é que fique em torno de 25%. Educação, transporte coletivo, produção cultural, produção jornalística, audiovisual e desportiva, de segurança da informação e de segurança nacional serão beneficiados com uma redução de 60% na alíquota.

Os serviços de transporte e entrega por aplicativo sofrerão aumento na carga tributária e, por conseguinte, um aumento no preço para o consumidor final. Depois da PEC os contribuintes ficarão sabendo exatamente quanto pagam de imposto ao adquirirem bens e serviços, o que atualmente não ocorre devido à cobrança dos tributos “por dentro”. Hoje ninguém sabe quanto de fato tem de carga tributária sobre os produtos que se consome. Com a reforma, a tributação ficará mais visível aos contribuintes.

Importante notar que essas mudanças todas só terão início após a aprovação e promulgação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC), quando se iniciará a fase de transição gradual dos produtos. Esse novo modelo começa a ser implementado a partir do ano de 2026 e só estará plenamente em vigor em 2033.