O dono de um bar compartilhou com o ex-marido de uma mulher imagens de confusão em que ela estava envolvida. Ela diz que o ex utilizou o incidente posteriormente para desonrá-la no processo de separação litigiosa do casal. A juíza do Juizado Especial Criminal de São Paulo disse que devido a revelia do estabelecimento deve-se presumir a veracidade dos fatos.

Segundo se extrai dos autos, a mulher compareceu ao local para uma confraternização da sua empresa, mas, durante o evento, uma de suas funcionárias passou mal e não foi atendida pelos atendentes do bar, que também a impediram de prestar ajuda, com ameaças de agressão. A cena foi gravada por seguranças e, depois, compartilhada com o ex-marido.

Como a empresa não apresentou contestação, a julgadora do caso entendeu por reconhecer os fatos alegados, bem como os documentos apresentados e arbitrou, a título de indenização pelos danos morais, o valor referente a cinco salários-mínimos, “valor este já suficiente para sancionar a conduta do fornecedor e determinar que ele evite casos análogos”, concluiu em sua sentença.