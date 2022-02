Igrejas sem IPTU

Dídimo Heleno

Todo mundo está cansado de saber que a maioria do povo não tolera mesmo é ateu. Corruptos e demais safados são aceitos com mais naturalidade e o Brasil é prova concreta disso, basta observar o nosso cenário. Talvez por tal razão as igrejas gozem de alguns benefícios que não são concedidos aos meros mortais, afinal são nos templos que geralmente se…