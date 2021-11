Dídimo Heleno

O Superior Tribunal de Justiça reformou um acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que havia considerado impossível e incabível a análise do Judiciário a respeito da nomeação do de Ivan Moreira dos Santos para ocupara o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do município carioca.

Para a Corte, a indicação e nomeação de conselheiro para Tribunal de Contas não constituem atos administrativos puramente discricionários, fruto do livre arbítrio e poder político. Assim, os requisitos de idoneidade moral e reputação ilibada são exigências que vinculam a escolha política tanto do Poder Legislativo, ao indicar o nome para o cargo, como do Poder Executivo, ao proceder à respectiva nomeação, não sendo vedada a análise pelo Poder Judiciário.

No caso, a ação foi proposta pelo Ministério Público do Rio com o objetivo de anular a nomeação do conselheiro, sob o argumento de que ele não atende aos requisitos de idoneidade moral e reputação ilibada exigidos pelo artigo 91, inciso II, da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro. A inicial foi considerada inepta pelo TJRJ por ela ter atacado a nomeação e posse, mas não o ato público principal, ou seja, a escolha por decreto legislativo.

O Tribunal Carioca considerou, ainda, que o pedido era juridicamente impossível, uma vez que a legitimidade para apreciar o tema é do Poder Legislativo, sob pena de ofensa à separação dos poderes. O ministro do STJ Sergio Kukina reformou o acórdão e disse que os referidos requisitos não se limitam ao decreto pelo qual o conselheiro foi escolhido, mas alcança também a nomeação e posse.

“A escolha e nomeação de Conselheiro para o Tribunal de Contas, como qualquer outro ato administrativo, deve se pautar em critérios de elevado padrão moral e ético, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, cujo controle será objetivamente realizado por meio de dados concretos, ou seja, aptos a aferir a adequação da conduta do agente frente ao império da lei e da Constituição”, disse Kukina.

E concluiu: “Frente ao panorama do caso concreto, revela-se presente a possibilidade jurídica do pedido veiculado pelo Parquet na reportada ação civil pública, visto que se traduz em pleito não vedado pelo vigente ordenamento jurídico, sendo legítima a pretendida aferição judicial do atendimento aos requisitos estabelecidos/reproduzidos no artigo 91, II, da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro”. (REsp 1.347.443).