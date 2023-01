Idoneidade de advogados

Dídimo Heleno

A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional da Bahia, ao interpretar a Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), requereu ao Conselho Federal do OAB que os advogados e advogadas que participarem ou incentivarem atos e movimentos contra a democracia devem ser considerados como detentores de “inidoneidade moral”, de acordo com o artigo 34, inciso XXVII, da…