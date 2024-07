O Tribunal de Justiça Paulista entendeu que não incide ICMS quando se trata de deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo grupo econômico localizados em estados distintos, uma vez que não ocorre, nesse caso, transferência da titularidade ou ato de mercancia.

No caso, tratou-se de transferência de gado entre os galpões de propriedade de um contribuinte nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O relator entendeu que houve circulação física, mas não no sentido jurídico do termo. Disse, ainda, estar ausente o princípio da não cumulatividade, uma vez que inexiste o fato gerador, citando decisão do Supremo Tribunal Federal a esse respeito (ARE 1.255.885/MS). (Processo 2201812-25.2024.8.26.0000).