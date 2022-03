Dídimo Heleno

Quando majoram os honorários, marejam os olhos do advogado que irá recebê-los. Depois da decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não é possível o arbitramento por equidade da verba alimentar em causas de valores vultosos, a ministra Assusete Magalhães, integrante da referida Corte, em decisão monocrática, acolheu embargos de divergência e majorou honorários que a Fazenda Pública deverá pagar ao advogado de um contribuinte, de 1% para 10% (clap, clap, clap, clap!).

O caso em questão trata de execução fiscal que foi ajuizada pela Fazenda Pública, no valor de R$ 2,7 milhões, em desfavor de uma fábrica de papel. Depois da citação a empresa enviou prova do pagamento do débito, levando à extinção do processo, sem que houvesse qualquer resistência por parte do Ente Público.

Na sentença, o julgador fixou honorários em 5% do valor da causa, totalizando R$ 136 mil. A Fazenda fez cara feia e recorreu e, como era praxe até outro dia, a 1ª Turma também torceu a cara e reduziu o montante da verba alimentar do causídico para módico 1% sobre o valor da causa, utilizando aquele velho mantra de que o trabalho do advogado foi muito simples, sendo mais justo que recebesse menos.

Esse caso foi julgado ainda em 2019 (conhecido também como “ano do Flamengo”). Acobertada pela lucidez da Corte, que impediu a apreciação equitativa para a fixação de honorários em causas de valores vultosos, a ministra Assusete não titubeou e majorou os honorários de 1% para 10%. Agora o advogado receberá em sua conta o montante de R$ 270 mil, que ainda será atualizado.

Apure os ouvidos para escutar o ex-presidente da OAB Nacional Marcus Vinícius Furtado Coelho: “A matéria agora está pacificada. Não mais há questionamentos. Os entendimentos vencidos e minoritários devem se adequar e seguir a posição estabelecida pela Corte Especial do STJ. Honorários dignos é uma questão de justiça e advogado valorizado significa cidadão respeitado”. Amém! (EREsp 1.771.147).