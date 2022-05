Honorários e lamentos

Dídimo Heleno

Para se propor ação rescisória, aquela cabível em até dois anos após o trânsito em julgado, é preciso que se faça o depósito de 5% sobre o valor da causa. Em recente decisão do STJ detectou-se que não foi feito esse depósito numa ação do tipo, o que vai render aos advogados da parte ré honorários de sucumbência no montante de R$ 5 milhões, que ainda…