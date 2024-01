Maria Thereza de Assis Moura, presidente do STJ, negou habeas corpus de um caminhoneiro que foi preso preventivamente no Recife por ter sido acusado de agredir uma mulher num restaurante após tê-la confundido com uma pessoa transexual. Tudo aconteceu quando, na saída do banheiro feminino do local, a vítima teria sido questionada pelo agressor se era “homem ou mulher” e, em seguida, disse que ela “estava no banheiro errado” e, ato contínuo, aplicou-lhe um soco no olho.

A juíza que decretou a prisão preventiva falou sobre a gravidade do caso e disse que estão nítidos os contornos homotransfóbicos. A defesa disse que essa não foi a motivação da agressão e acrescentou que o investigado seria o único responsável por um irmão menor de idade e, por tal motivo, pediu a conversão da prisão em domiciliar. Esse pedido também foi negado, sob o argumento de que, como não foi aventado na origem, seria supressão de instância. (HC 881.424).