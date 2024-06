m morador de condomínio foi condenado a indenizar o síndico por danos morais no valor de parcos R$ 2 mil. Consta que o condômino foi notificado por violar normas internas, como jogar água pela janela e, numa reunião perante o corpo jurídico, este ofendeu a vítima com as expressões: “Você tem que sair de cima do muro; você tem que sair do armário”.

Em sua defesa, o homem disse que o síndico é uma pessoa nervosa e com problemas de relacionamento e não aceitou ser questionado sobre a denúncia de jogar água pela janela. Ele diz não ter ofendido a honra da vítima e afirma que esta tentou agredi-lo durante a reunião, sendo contido pelos demais presentes.

Porém, as testemunhas confirmaram as alegações da vítima e que esta foi agredida com expressões homofóbicas. Para o julgador, “a conduta do réu esgarçou a convivência social e abalou a tranquilidade psíquica do autor, ferindo seus direitos de personalidade, como honra e imagem, especialmente por terem sido proferidas em uma reunião de condomínio, na presença de vários moradores”. A decisão é do Juizado Especial Criminal do Fórum de Riacho Fundo, no Distrito Federal. (Processo 0700062-39.2024.8.07.0017).