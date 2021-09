Home office eu te amo

Dídimo Heleno

O presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Messod Azulay Neto, foi entrevistado pelo site Conjur e falou sobre a volta ao trabalho presencial por juízes, tendo em vista a ampla vacinação que ocorre no Brasil. Durante a pandemia os magistrados e servidores federais, em trabalho remoto, aumentaram a produtividade. Com isso, eis um problema a…