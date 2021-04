Histerectomia e indenização

Ao julgar a Apelação Cível 0001913-51.2019.8.27.2741, o juiz Jocy Gomes de Almeida, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, deu provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau e condenar a apelada, Casa da Caridade Dom Orione (mantenedora do Hospital e Maternidade Dom Orione), ao pagamento de indenização por danos morais aos apelantes no valor…