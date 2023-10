Os herdeiros do cantor e compositor João Gilberto receberão da gravadora EMI Records Brasil o valor indenizatório de R$ 150 milhões, segundo decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 1997 o artista ingressou com ação indenizatória contra a empresa, pois não concordou com a decisão dela em relançar suas obras a partir de 1988 remasterizadas.

Gilberto faleceu em 2019, mas a ação continuou por parte dos seus herdeiros. Para se chegar ao valor, o relator do caso disse que “as informações foram obtidas e postas no laudo, de forma minudente, descrição detalhada, levantamentos dos álbuns, discos originais de carreira, discos de compilações, coletâneas, relançamentos, enfim, tudo demonstrado sem evasivas e com indicação de como foram utilizadas, e, feitos os decaimentos, inclusive adotando a curva de evolução de venda do mercado fonográfico brasileiro apresentado pela EMI.