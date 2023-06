Dídimo Heleno

A notória 13ª Vara Federal de Curitiba (PR), que um dia Sergio Moro chamou de sua, tem sido palco de entra-e-sai de juízes. Agora foi a vez da juíza Gabriela Hardt, que vai sair de lá para atuar na 3ª Turma Recursal do Paraná, substituindo a magistrada Graziela Soares, convocada para atuar como auxiliar da Corregedoria Regional da 4ª Região.

Com essa remoção de Gabriela Hardt e o recente afastamento do juiz Eduardo Appio, foram designados novos magistrados que conduzirão os processos da Lava Jato. Um deles é o juiz Fábio Nunes Martino, da 1ª Vara Federal de Ponta Grossa (PR), tendo como substituto o juiz Murilo Scremin Czezachi, da 2ª Vara Federal de Cascavel (PR).

Hardt ficou conhecida por ter substituído o então juiz Sergio Moro na mesma 13ª Vara no final do ano de 2018, quando este pediu exoneração para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública no governo de Bolsonaro. Foi ela que encaminhou o presidente Lula (PT) à prisão em fevereiro de 2019, no famoso caso do Sítio Atibaia (SP). Foi nessa mesma ocasião que a douta copiou trechos da sentença do caso do tríplex do Guarujá (SP), em que Moro também havia condenado Luiz Inácio (ainda não havia o ChatGPT).