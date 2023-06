Dídimo Heleno

O ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, foi condenado ao pagamento de R$ 5 milhões por danos morais coletivos em razão de falas rascistas e homofóbicas contra o piloto Lewis Hamilton. Esse valor será destinado a fundos para promoção da igualdade racial e contra a discriminação da comunidade LGBTQIA+.

Da decisão Piquet opôs embargos declaratórios, mas estes foram improvidos. A juíza Thaissa de Moura Guimarães, da 20ª Vara Cível de Brasília (DF) disse que ao contrário do que alega a defesa de Piquet, “não existe a omissão alegada pela parte embargante, uma vez que a sentença explanou claramente todos os pontos alegados pela autora”.

As falas do ex-piloto contra o também piloto Hamilton foram proferidas durante uma enrevista publicada na internet. Nelson utilizou o termo “neguinho”, além de ter criticado outros pilotos e feito comentários homofóbicos. Entre outras coisas ele disse: “O Keke [Rosberg] era uma bosta... Tem valor nenhum [...] É que nem o filho dele [Nico Rosberg]. Ganhou um campeonato ... O neguinho [Hamilton] devia estar dando mais c... naquela época e tava meio ruim, então... [risos]”.

Essa ação foi proposta por entidades de proteção aos direitos humanos e de direitos da população LGBTQIA+. O juiz do caso, à época, disse que as falas de Piquet não podem ser desprezadas, pois se trata de pessoa influente e conhecida mundialmente. “Quando o réu afirmou que o piloto gay estava performando mal porque estava relacionando sexualmente, ele ataca a comunidade gay, não apenas um indivíduo, porque associou a todo um grupo uma característica negativa: a incompetência, a incapacidade, a inferioridade em relação aos heterossexuais”.

E prosseguiu o juiz: “Dessa forma, quando faz uso do termo neguinho, o faz para referir a situações em que Hamilton errava ou praticava atos desleais, em sua opinião. Quando para apontar elementos positivos, o piloto tinha nome; para apontar os defeitos, tinha cor. Então, esta cor, a negra, seria o problema. Essa é a associação transmitida pelo réu”. (Processo 0724479-75.2022.8.07.0001).