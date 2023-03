Dídimo Heleno

Na noite do último domingo e madrugada de segunda-feira o Conselho Federal da OAB foi obrigado a retirar do ar o site e os sistemas da OAB Nacional, incluso o Cadastro Nacional da Advocacia. Segundo informou a entidade, não há risco de que dados pessoais e sensíveis tenham sido vazados e sequestrados.

Em razão do episódio, o Conselho Federal suspendeu prazos relativos a processos eletrônicos em tramitação até a normalidade da situação. Esses ataques digitais infelizmente se tornaram comuns e o Sistema de Justiça tem sido vítima nos últimos anos. Em 2020 o Superior Tribunal de Justiça sofreu um sequestro de dados nunca antes visto, o que acabou por levar à paralisação da Corte.

No mesmo ano de 2020 o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi alvo de crime digital e o Tribunal Regional Federal da 3ª Região também teve o seu site derrubado por hackers em janeiro de 2021 e em março de 2022. Também em 2020 o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, do qual faz parte o Tocantins, sofreu com ação parecida, tendo havido captura de dados do sistema. Em abril de 2022 a Justiça Pernambucana também sofreu ataques.

No ano de 2021 o Supremo Tribunal Federal instaurou inquérito com o objetivo de apurar ataques ao site da Corte. Na ocasião, uma aula do ministro Ricardo Lewandowski na Faculdade de Direito da USP foi interceptada e alterada por hackers, que fizeram vandalismo de uma exposição virtual. A Justiça Eleitoral não ficou isenta e teve problemas durante as eleições de 2020, embora não tenha comprometido a integridade da votação. Em 2018 a Corte Eleitoral já havia sido alvo de ataque digital.

O Conselho Nacional de Justiça teve o seu sistema invadido em janeiro de 2023, oportunidade em que foi expedido mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, documento que aparecia assinado pelo próprio, uma brincadeira de mau gosto de um hacker. A Polícia Federal apurou o caso.