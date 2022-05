Habemus Haonat!

Dídimo Heleno

Depois de alguns meses de agitação no mundo advocatício, mais precisamente desde quando a lista sêxtupla foi formada pela OAB Tocantins, cujo objetivo era a escolha de um profissional para ocupar vaga de desembargador no Tribunal de Justiça do Tocantins pelo denominado “Quinto Constitucional”, por fim ontem a Corte Estadual formou a tão…