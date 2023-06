Dídimo Heleno

Tem me preocupado que hoje, no Brasil, se pune muito mais quem comete a infelicidade de emitir opiniões do que aqueles que praticam outros fatos. Falar o que pensa nem sempre é bem-vindo. Para quem, como eu, escreve todos os dias, é um tormento.

Recentemente veiculou a notícia de que a OAB pretende punir uma advogada que, no dias dos namorados, disse que a data combina com crime passional. Obviamente que ela foi, no mínimo, irresponsável ao dizer tamanha asneira. E nem entro no mérito da questão, se ela deve ou não ser punida.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, volta e meia pune algum ser pensante que acaba falando pelos cotovelos. Estamos assistindo ao debate público a respeito da regulação das redes sociais e da internet como um todo. Há quem diga que isso é bom para se evitar exageros e crimes porventura cometidos por falastrões e boquirrotos de todos os matizes.

Eu, particularmente, tenho um outro nome bem mais simples para isto: censura. Não gosto da ideia de impedir que as pessoas falem o que pensam. E nem acho que não deve haver punição. Sim, é preciso punir quem excede, quem, utilizando-se do manjado argumento da tal “liberdade de expressão”, acaba por cometer crimes. Existe previsão legal para tanto, não há necessidade de regular nada.

Outros defendem a regulação das redes porque em alguns países estão fazendo o mesmo. E daí? Eu moro neste lugar e o quero sempre livre, leve e solto. Sinceramente, é de intrigar quando o que diz uma causídica verborrágica choca mais do que, por exemplo, o envolvimento de advogados em venda de decisões. Há algo de errado.