Existe na Câmara dos Deputados um projeto de lei que pretende proibir o reconhecimento do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. É o de número 5.167/2009. A Comissão de Previdência e Família da Câmara dos Deputados adiou a votação e parlamentares articulam com o relator, pastor Eurico (PL-PE) para realizar algumas alterações no texto e a criação de um grupo de trabalho para debater o tema.

Esse projeto de lei é, em sua origem, do ex-deputado Clodovil Hernandes (PL 580/2007) e assegura a união homoafetiva por meio de contrato para fins patrimoniais, mas tramita juntamente com outros oito projetos, em conjunto, na Câmara. Em seu relatório, o deputado e pastor Eurico rejeitou aquele de Clodovil, assim como outros sete. Somente o Projeto de Lei nº 5.167/2009, de autoria do ex-deputado Capitão Assunção, que veta justamente o reconhecimento da união homoafetiva, recebeu o aval do relator.

O que pode acontecer, na prática, é que caso aprovado o referido projeto haverá alteração do Código Civil, onde será previsto que nenhuma relação entre pessoas do mesmo sexo poderá se equiparar ao casamento e à entidade familiar, impedindo a celebração de matrimônios e uniões estáveis.