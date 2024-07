O Tribunal de Justiça do Mato Grosso deu provimento a recurso interposto por tutora de um cachorro chamado Tut, concedendo-lhe a guarda exclusiva do animal e o seu ex-marido recebeu o direito de visitar o bicho em fins de semana alternados, mediante aviso prévio.

A 5ª Vara de Família de Cuiabá havia outorgado a guarda do animal ao ex-marido, assim a mulher moveu a ação, alegando que o bem-estar do cachorro estaria melhor atendido com ela e os filhos, em ambiente familiar onde o animal reside desde 2017, desfrutando de espaço amplo e adequado.

Alegou, ainda, que o ex-marido mora em um apartamento e gerencia um mercado com horários extensos, o que faria com o velho Tutu ficasse solitário por muito tempo. O relator do caso, no TJMT, disse que a alteração na guarda do animal poderia perturbar a sua rotina diária e enfatizou que essa “é a amizade mais sincera que tem”, se referindo ao ser humano e o cão.