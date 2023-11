Foi aprovada na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados proposta em que os animais de estimação, após a separação do casal, podem ficar sob a responsabilidade de um ou de ambos os cônjuges, a chamada guarda compartilhada, considerando os interesses de cada um deles e dos filhos, do bem-estar do animal, bem como a responsabilidade financeira solidária.

Tudo isso consta do Projeto de Lei 1.806/2023, que altera o Código Civil. Até agora os animais domésticos são tratados como um bem, equiparados a móveis do casal. Essa proposta tramita em caráter conclusivo e será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados.