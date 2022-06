Gritos em Oxford

O ministro Luís Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal esteve em Oxford, na Inglaterra, para participar do “Brazil Forum Uk”. Enquanto ministrava sua palestra foi interrompido aos gritos por uma pessoa que estava na plateia. Ele dizia que quando presidia o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) teve que gastar tempo e energia para debater sobre a volta do voto impresso “com contagem…