Dídimo Heleno

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, esteve em Oxford, na Inglaterra, para participar do “Brazil Forum Uk”. Enquanto ministrava sua palestra foi interrompido aos gritos por uma pessoa que estava na plateia. Ele dizia que quando presidia o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) teve que gastar tempo e energia para debater sobre a volta do voto impresso “com contagem manual”.

A voz feminina que o interrompeu disse ser “mentira” e que “ninguém teria falado em contagem manual”. Ouvido já em Lisboa, Portugal, o ministro disse ao site “Migalhas” que divergências faz parte da vida, mas que a manifestação foi feita “em hora imprópria”. E acrescentou que, “como regra geral você não interrompe um expositor aos gritos”. Ele disse, ainda, que é uma pessoa que não se deixa contaminar pelo ódio, nem pela falta de educação alheia. Acrescentou se tratar de um episódio “pequeno” em que “pessoas espiritualmente desencontradas usam para aparecer um minutinho na rede.