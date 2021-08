Gravidez inventada

Dídimo Heleno

Uma servidora do Tribunal de Justiça de Rondônia utilizou um exame falsificado de gravidez para que fosse enquadrada no grupo de risco para a Covid-19. A atitude imperdoável resultou em sua exoneração, tendo sido descoberta a artimanha no final de 2020, depois de ter sido verificado o teste junto ao laboratório em que foi realizado. A Corte constatou que, na verdade, a…