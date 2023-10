A cantora Jojo Todynho ingressou com ação indenizatória contra Val Marchiori alegando que no podcast “Hello Val”, no último mês de agosto, a socialite proferiu comentários gordofóbicos e ironizou a relação de Jojo com o seu ex-marido. “Imagina a Jojo em cima daquele ex-marido? Meu Deus! Coitado! É a mesma coisa que espremer uma laranja assim [ela fez o gesto com as mãos]. Imagina a Jojo por cima? Não vai!”.

Sobre a cirurgia bariátrica realizada por Jojo a socialite Marchiori disse: “Ela tinha que fazer mesmo. Tava muito pesada. De saúde, de tudo, né? Sexualmente... Como é que faz?”. Segundo Jojo, esses comentários atingiram sua honra e imagem, até porque depois do ocorrido ela recebeu mensagens sobre o seu corpo. Na ação, há o pedido de que Marchiori não pronuncie o nome de Jojo em todas as redes sociais e que seja indenizada por danos morais em R$ 50 mil.