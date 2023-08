Dídimo Heleno

O que dizer de alguém que dá golpe na mãe? Pois é. O Tribunal de Justiça Paulista manteve condenação de um homem que cometeu crimes financeiros contra a própria genitora. A pena aplicada foi de 2 anos, 7 meses e 3 dias de prestação de serviços à comunidade, além de multa. Foi pouco.

O canalha utilizava os dados bancários de sua mãe, uma senhora idosa e com problemas de visão, para fazer transferências via Pix a contas de terceiros, possibilitando, assim, a compra de aparelhos celulares que revendia. O golpe resultou em prejuízo de 5 mil reais à mulher.

O relator do caso disse que “o dolo do apelante ficou bem evidenciado ao obter os dados da vítima quando a acompanhara ao banco e, sub-repticiamente, cadastrar a conta corrente dela em seu celular, possibilitando-lhe a realização das operações bancárias de maneira fraudulenta, estando bem caracterizado o delito do artigo 171, caput, do Código Penal”. Ninguém merece um filho desse. (Processo 1500065-08.2022.8.26.0629).